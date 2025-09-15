Турнир состоится 16 сентября на «Суздаль-Арене». Более 170 спортсменов из 42 регионов страны примут участие в Кубке России по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин. Состязание пройдет в

классических дисциплинах – классическое троеборье и жим. Официальное открытие – в 14.00. Во Владимирской области ежегодно проходит не менее 5 крупных всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Четыре спортсмена из