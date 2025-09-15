Против Сухова возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

Иван Сухов, известный в медиапространстве как многоженец, стал подозреваемым в совершении преступления сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев, ТАСС.По данным Следственного комитета по Владимирской области, против Сухова возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Он был допрошен в статусе подозреваемого, но остался на свободе, поскольку добровольно явился к следователю.Адвокат Сухова заявил о намерении ходатайствовать о проведении очной ставки и ряда экспертиз по делу.Широкую известность Сухов получил после того, как в конце 2024 года рассказал в интервью журналистке Александре Сулим, что у него 29 детей от 12 разных женщин. Семеро из них родились, когда ему было всего 16 лет.