Инцидент произошел 4 сентября в третьем корпусе доме № 47 на Нижней Дуброве во Владимире. В этом 18-этажном доме случился потоп, в результате которого пролило с 18 по 1 этажи. Дом находится в управлении ООО «Квартал». Прокуратура города Владимира организовала проверку. Из материала прокуратуры области: Установлено, что причиной затопления явилась неисправность пожарного крана, расположенного на