В Владимирской области прошел форум, посвященный сохранению водных ресурсов России. Мероприятие, собравшее представителей власти, бизнеса, науки и общественности, акцентировало внимание на проблемах малых рек и озер, которые не всегда попадают в фокус крупных федеральных программ.На форуме выступил председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов. Он отметил, что, несмотря на кажущееся изобилие, вода является истощаемым ресурсом, а загрязнение и пересыхание водоемов становятся все более актуальной проблемой. По его словам, необходимо повышать ответственность за состояние водных объектов и объединять усилия для их защиты.Особая роль в этом процессе отводится общественным организациям и СМИ. Председатель Общественного совета Минприроды РФ Николай Доронин подчеркнул, что привлечение внимания к проблеме со стороны прессы имеет ключевое значение. Его слова подтвердил советник генерального директора АО «АиФ» Николай Терещенко, который рассказал об успешном проекте по восстановлению Соленого озера в Тюменской области. Идея этого проекта легла в основу программы «Уникальные водоемы России».Глава Елецкого района Липецкой области Олег Семенихин поделился опытом реализации проекта «Хозяин малой реки», в рамках которого проводятся работы по очистке родников и ручьев. Он подчеркнул, что здоровье больших рек напрямую зависит от состояния их малых притоков, и важно начинать заботу о воде именно с истоков.Министр природопользования Владимирской области Юрий Самодуров привел в пример успешный опыт восстановления реки Колпь, который стал частью федерального проекта «Вода России».Программа «Уникальные водоемы России» была создана в 2022 году Всероссийским обществом охраны природы и Издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке ПАО «ГМК «Норильский Никель», Федерального агентства по водным ресурсам и других партнеров.