Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело.

Во Владимире в результате несчастного случая на складе погибла 50-летняя кладовщица. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.По предварительным данным, женщина выполняла разгрузочные работы и находилась на платформе электрического подъемника на высоте около 5 метров, когда оборвался трос механизма. В результате падения пострадавшая получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась в больнице.Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В данный момент проверяется, насколько законно действовали или бездействовали лица, отвечающие за технику безопасности на данном объекте.