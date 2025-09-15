Владимир присоединился к всероссийской экологической акции «Вода России». Она проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и направлена на очистку берегов водных объектов от

Владимир присоединился к всероссийской экологической акции «Вода России». Она проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и направлена на очистку берегов водных объектов от мусора, а также на повышение экологической культуры населения. Территорию возле реки Содышки очищали владимирские волонтёры, студенты, школьники и неравнодушные жители Владимира. К акции присоединился начальник управления по охране окружающей среды администрации г.