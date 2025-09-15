С сегодняшнего дня и до пятницы, 19 сентября, там будут проводиться работы по установке современной системы автополива. Напомним, что в конце июля специалисты МКУ «Зелёный город» вблизи

С сегодняшнего дня и до пятницы, 19 сентября, там будут проводиться работы по установке современной системы автополива. Напомним, что в конце июля специалисты МКУ «Зелёный город» вблизи памятника Владимирской вишни высадили 9 туй и 18 гортензий. Директор муниципального предприятия Андрей Степанов анонсировал установку новой системы орошения на всей территории. В следующем году там высадят многолетнюю