Избирательная комиссия Владимирской области опубликовала предварительные итоги выборов, которые проходили в регионе с 12 по 14 сентября. Состоялось 17 избирательных кампаний. Во Владимирской
Избирательная комиссия Владимирской области опубликовала предварительные итоги выборов, которые проходили в регионе с 12 по 14 сентября. Состоялось 17 избирательных кампаний. Во Владимирской области проголосовали 132823 избирателя. Явка составила – 20,95 %. Советы народных депутатов выбирали во Владимире, Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Судогодском, Юрьев-Польском муниципальных округах, в Радужном, Покрове, Суздале, Новоалександровском