В результате происшествий есть пострадавшие, но погибших нет.

За минувшие выходные во Владимирской области произошло 23 пожара, большинство из них — в жилом секторе. По данным регионального МЧС, в результате происшествий есть пострадавшие, но погибших нет.Один из самых крупных пожаров случился 14 сентября в Коврове на улице Строителей. Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило в МЧС в 15:50. Огонь охватил 40 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали восемь человек, трое из них — дети. К счастью, обошлось без жертв.Еще один пожар произошел во Владимире 13 сентября на улице Соколова-Соколёнка. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огнеборцы спасли одного человека.Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в жилых помещениях.