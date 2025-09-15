В регион вернется теплая и солнечная погода.

Синоптики рассказали о погоде во Владимирской области на предстоящую неделю. В регион вернется теплая и солнечная погода.Так, во вторник, 16 сентября, воздух прогреется до +22°C. В последующие дни температура немного опустится, но останется комфортной — от +19°C до +16°C. Осадки маловероятны в начале недели.Ближе к выходным, в пятницу, 19 сентября, ожидается небольшой дождь. К выходным температура воздуха снизится, но дневные значения будут держаться на отметке +15°C...+16°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C.