С 8 по 14 сентября в медицинские учреждения Владимирской области с жалобами на укусы клещей обратились 230 человек, среди которых 35 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Лабораторные исследования выявили, что 25 клещей, снятых с людей за прошедшую неделю, были переносчиками опасных заболеваний. 24 клеща были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), а один