На реализацию инициатив жителей Владимирской области по губернаторской программе «30 на 70» будет направлено 54,7 млн рублей. Эти средства удвоили сумму, собранную гражданами на благоустройство своих населённых пунктов. Об этом сообщили в облправительстве. За последний месяц 30 муниципалитетов региона присоединились к программе самообложения граждан. Жители добровольно внесли почти 23,5 миллиона рублей, что составляет 30% от