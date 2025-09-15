Деньги направят на самые разные цели — от ремонта дорог до благоустройства мест отдыха.

Во Владимирской области продолжается реализация губернаторской программы «30 на 70», в рамках которой жители собирают часть средств на местные проекты, а основную сумму докладывает областной бюджет. За последний месяц 30 муниципалитетов региона получили около 55 млн рублей на благоустройство и развитие инфраструктуры.Сами жители в рамках добровольных пожертвований собрали почти 23,5 млн рублей, что составило 30% от необходимой суммы. Остальные 70% — 54,7 млн рублей — были выделены из областного бюджета по распоряжению губернатора Александра Авдеева.Деньги направят на самые разные цели — от ремонта дорог до благоустройства мест отдыха.Город Киржач получил больше всего — почти 11,7 млн рублей — на ремонт дорог.Жители Суздальского района собрали средства на ремонт дорог в нескольких сёлах, получив 14 млн рублей поддержки.Гусь-Хрустальному выделили более 5,5 млн рублей на ремонт школ и детских садов, а также установку видеонаблюдения на стадионе.В Коврове средства пойдут на благоустройство автобусных остановок.В Собинском округе обустроят детские площадки и отремонтируют дороги.Кроме того, деньги будут потрачены на ремонт дорог в Александровском и Меленковском районах, спил аварийных деревьев в Кольчугинском, установку памятников в Гусь-Хрустальном районе и благоустройство родника в Юрьев-Польском.