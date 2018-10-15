«Ростелеком» подвел итоги шестого сезона кинопоказов под открытым небом во Владимире. Компания установила на Никитском бульваре, где проходили показы, три точки Wi-Fi, что позволило обеспечить организаторов и гостей праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Ростелеком подвел итоги шестого сезона кинопоказов под открытым небом во Владимире. Компания установила на Никитском бульваре, где проходили показы, три точки Wi-Fi, что позволило обеспечить организаторов и гостей праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.За сезон показано девять отечественных и зарубежных кинокартин, которые посмотрели более 3,5 тысяч зрителей. Самыми популярными стали фильмы: Время первых (2017, Россия) – около 600 зрителей; Три дня до весны (2017, Россия) – около 500 зрителей; Космос между нами (2017, США) – около 500 зрителей; Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964, СССР) – около 450 зрителей.Надежда Шмуклер, постоянный гость Открытых кинопоказов: Что может быть лучше возможности посмотреть кино под звездным небом, уютно укутавшись в плед? Даже много раз просмотренный фильм в таком кинотеатре смотреть совершенно другое удовольствие. Все дело в волшебном летнем воздухе и хорошей компании рядом. Спасибо организаторам за возможность оперативно выкладывать фотографии и обмениваться впечатлениями от просмотров в нашу группу. Я всегда рекомендую кинопоказы друзьям, но и одна хожу с удовольствием.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Шестой год подряд мы видим, что людей на киноплощадке только прибавляется. Приятно, что всё больше становится родителей с детьми, для которых совместный просмотр семейного кино – и досуг, и процесс воспитания. Этот сезон побил прошлогодние рекорды: среднее количество устройств, одновременно подключённых к сети Wi-Fi Ростелекома, превысило 250. То есть, более половины участников постоянно были онлайн.Для любителей хорошего кино цифровой провайдер предлагает подключить услугу Интерактивное ТВ с большим набором дополнительных сервисов и наслаждаться фильмами круглый год.Так, например, функция Управление просмотром позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы и фильмы.Фото и видеоматериалы можно найти в группе открытых кинопоказов во Владимире: .* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.