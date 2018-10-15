Исполнители записали совместное
творение. Клип Какая-то фигня появился в Сети.
Исполнители записали совместное
творение. Клип "Какая-то фигня" появился в Сети.
Композиция
стала саундтреком к комедии "Вечная жизнь Александра Христофорова"
режиссера Евгения Шелякина, которая выйдет в прокат 18 октября. Певец Леонид
Агутин и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представили клип на
совместную песню "Какая-то фигня".
В съемках
ролика, помимо самих Шнурова и Агутина, снялись актеры фильма. Это Алексей
Гуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов. Лента повествует о популярном в свое время актере Христофорове, который сейчас исполняет роль римского легионера в парке
аттракционов на курорте. По сюжету у артиста полно проблем как в личной, так и
в социальной жизни. Клип "Какая-то фигня" заражает атмосферой и
замечательным исполнением.