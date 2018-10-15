Исполнители записали совместное творение. Клип Какая-то фигня появился в Сети.

Исполнители записали совместноетворение. Клип "Какая-то фигня" появился в Сети.Композициястала саундтреком к комедии "Вечная жизнь Александра Христофорова"режиссера Евгения Шелякина, которая выйдет в прокат 18 октября. Певец ЛеонидАгутин и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представили клип насовместную песню "Какая-то фигня".В съемкахролика, помимо самих Шнурова и Агутина, снялись актеры фильма. Это АлексейГуськов, Роман Курцын и Сергей Бурунов. Лента повествует о популярном в свое время актере Христофорове, который сейчас исполняет роль римского легионера в паркеаттракционов на курорте. По сюжету у артиста полно проблем как в личной, так ив социальной жизни. Клип "Какая-то фигня" заражает атмосферой изамечательным исполнением.