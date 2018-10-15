Молодой человек увлекся радикальной идеологией

Молодой человек увлекся радикальной идеологиейЖителя Александрова признали виновным в том, что он выложил запрещенный пост в социальных сетях. Об этом сообщает региональный СледКом.23-летнего парня обвинили в возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности, совершенные публично.Молодой человек увлекся радикальной идеологией. И, как он сам рассказал, следуя «модным тенденциям» выложил у себя на странице песню с экстремистским смыслом. По его словам, подобное поведение – ошибка молодости.Осужденному назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.