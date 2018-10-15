Обманным путем молодой человек завладел мотоциклом.

6 октября 2018 года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 47-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей мотоцикла. Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, составила 40 000 рублей.В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшей было размещено объявление о продаже транспортного средства на одном из популярных интернет-сайтов. На него откликнулся житель соседнего региона, который затем приехал для покупки мотоцикла. С разрешения собственника потенциальный покупатель уехал на мотоцикле, чтобы проверить его ходовые качества. Однако, к месту ожидания вернулся уже без транспортного средства, пояснив, что по пути его остановил неизвестный и завладел мотоциклом.Потерпевшая обратилась в полицию.Сотрудниками полиции был проведен ряд оперативных мероприятий, в ходе которого в течение нескольких часов после поступившего заявления был установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Молодой человек пояснил, что похищенное имущество планировал продать.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законному владельцу.