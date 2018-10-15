Светлана Кокорина, мать оскандалившегося футболиста Александра Кокорина, дала интервью Андрею Малахову. женщина призналась, что стала самым несчастным человеком на свете.

Светлана Кокорина, мать оскандалившегося футболиста Александра Кокорина, дала интервью Андрею Малахову. женщина призналась, что стала самым несчастным человеком на свете.В очередном выпуске ток-шоу "Прямой эфир" появилась мать Александра Кокорина. Женщина прокомментировала скандал, который буквально взорвал СМИ и все медиа-пространство после того, как Александра Кокорина арестовали почти на два месяца после череды учиненных им, его младшим братом Кириллом и их компанией дебошей.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Малахов опубликовал анонс будущей передачи. В нем рыдающая Светлана Кокорина призналась: "Я стала самым несчастным человеком на свете".Далее женщина высказала мысль, что на самом деле ее мальчиков хотят опорочить. "Мои ребята, они не подонки, которыми их пытаются выставить", – заявила заплаканная Кокорина. Мать футболиста выразила готовность принять вину наследника на себя. "Выставите нас на Красную площадь. Я встану между ними. подойдите ударьте нас все! Физическая боль, она не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас! Но не надо закрывать от общества", – высказалась Светлана Кокорина.Отметим, что в комментариях к посту подписчики Андрея Малахова очень жестко отозвались о рыдающей матери Александра Кокорина и вообще об этой ситуации. "Это публичные люди и они должны были знать что резонанс будит такой, просто деньги и безнаказанность затмили разум (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Заработает на выкуп у Андрея Малахова", "Как мать... я очень понимаю эту несчастную женщину ♥ она проплакала все глаза... душа и сердце в агонии! Дети своих родителей, прежде чем совершить любой поступок, подумайте о маме, о детях, о близких...", "Почему мама не влияла на них ранее?! Они не первый раз борогозят... а это лишь крокодильи слезы! Посмотрела бы я на нее, если бы ее сына избили так как сделал он! Она бы первая орала" мой мальчик известный спортсмен, играл за честь страны итд" и жаждила бы крови!", "А чего ты плачешь теперь, надо было сына воспитывать , ведь он хам и быдло . А теперь сидишь слезы льешь, и видно что не искренно", – высказались пользователи Сети.Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала у гостиницы "Пекин". Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Позже футболисты с компанией подрались в кофейне. Жертвами оказались чиновники Минпромторга. В настоящее время спортсмены помещены в следственный изолятор №2, известный как "Бутырка". Суд установил их срок содержания под стражей до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".