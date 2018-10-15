До конца года в регион поступят еще 2 медпункта на колесах и передвижной маммограф

До конца года в регион поступят еще 2 медпункта на колесах и передвижной маммографБольницы Владимирской области получили 3 новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта, а также передвижной флюорограф, сообщает региональный департамент здравоохранения.По одному мобильному фельдшерско-акушерскому пункту досталось Александровской, Кольчугинской и Юрьев-Польской районным больницам. Один передвижной флюорограф поставлен в Гусь-Хрустальную городскую больницу.Но и это еще не все. До конца года в область поступят еще 2 медпункта на колесах и передвижной маммограф. На эти цели выделили почти 50 миллионов рублей.На очереди – поставки ФАПов в Собинскую и Меленковскую районные больницы. А маммограф в ближайшее время поставят в той же Гусь-Хрустальной городской больнице.Новые ФАПы оснастили всем необходимым - электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина, а также другой медицинской техникой.