Отдельные ключевые вопросы на переговорах по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза до сих пор остаются нерешенными, сообщил главный европейский переговорщик Мишель Барнье. В воскресенье, 14 октября, он встретился в Брюсселе с британским министром по вопросам Brexit Домиником Раабом.

Отдельные ключевые вопросы на переговорах по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза до сих пор остаются нерешенными, сообщил главный европейский переговорщик Мишель Барнье. В воскресенье, 14 октября, он встретился в Брюсселе с британским министром по вопросам Brexit Домиником Раабом.Как написал Барнье в своем Twitter, "отдельные ключевые вопросы остаются открытыми". В их числе он назвал вопрос о границе с Ирландией.О результатах проведенных переговоров Барнье намерен проинформировать страны ЕС и Европарламент.We met today @DominicRaab and UK negotiating team. Despite intense efforts, some key issues are still open, including the backstop for IE/NI to avoid a hard border. I will debrief the EU27 and @Europarl_EN on the #Brexit negotiations.— Michel Barnier (@MichelBarnier) 14 октября 2018 г.Ранее в воскресенье ряд дипломатических источников сообщил о том, что принципиальное соглашение между Брюсселем и Лондоном достигнуто, но позже обе стороны эту информацию опровергли.Вопросы Brexit будут обсуждаться на саммите Евросоюза, который запланирован на 17-18 октября. Никаких дополнительных переговоров о Brexit до саммита не запланировано, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в ЕС.