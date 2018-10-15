Новость о том, что певец скончался, провисела в Яндексе меньше суток. Но успела переполошить и потрясти россиян. Певец был вынужден появиться перед публикой, чтобы пресечь слухи.

Новость о том, что певец скончался, провисела в "Яндексе" меньше суток. Но успела переполошить и потрясти россиян. Певец был вынужден появиться перед публикой, чтобы пресечь слухи."Что за*** (ерунда – Прим. ред.) очередная, теперь уже от #яндекс, вчера вечером телефон разрывался как у меня так и у моего директора и адвоката, я жив и здоров, что называется не дождетесь. Спасибо "заботу" и " своевременное" оповещение!" – написал на своей странице сам певец.Его директор тоже Павел Депершмидт сообщил, что звонки с сообщениями о смерти Шуры стали раздаваться еще вечером и ввели его в шоковое состояние. "Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его еле разбудили, услышали, что он живой", – уверяет директор исполнителя. После того, как все выяснилось, поклонники певца начали требовать от "Яндекса" убрать неверную информацию"."Но убрали, я так понял, буквально только час назад", – пояснил Павел Депершмидт, Он, к слову, не знает, кто сделал этот информационный вброс, напугавший многих. Сейчас директор, как сообщает телеканал , а обсуждает с адвокатом свои дальнейшие действия. При этом юрист тоже ночью обращался в техподдержку поисковика с требованием, чтобы информацию о смерти Шуры убрали.Напомним, что три года певец сидел на запрещенных препаратах. Его откачивали, но вскоре все возвращалось на круги своя. И однажды после неудачной инъекции, с помощью которой артиста пытались вывести из критического состояния, у него отнялась рука. "Мы ехали в такси, и я увидела, как у Саши изменилось лицо, выпал язык и повисла рука. Я поняла, что ему срочно нужна медицинская помощь", – рассказала бывший директор артиста