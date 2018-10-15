Сразу две аварии и трое погибших. В воскресенье, на трассе М-7 Волга в Гороховецком районе житель Нижегородской области, управляя Шевроле Тахо, врезался в Рено Логан под управлением 58-летнего жителя Гороховца.

Сразу две аварии и трое погибших. В воскресенье, на трассе М-7 "Волга" в Гороховецком районе житель Нижегородской области, управляя "Шевроле Тахо", врезался в "Рено Логан" под управлением 58-летнего жителя Гороховца. Виноват, скорее всего, водитель именно "Рено". Он начал поворачивать на разрыве ограждения, предназначенном для пешеходов. Водитель "Шевроле" не успел затормозить и совершил столкновение. От удара "Рено" врезался в столб, в результате чего водитель и пассажир погибли. В "Шевроле" никто не пострадал.Второе смертельное ДТП случилось сегодня утром в Кольчугинском районе на 8-м километре трассы Кольчугино — Киржач. По информации ГИБДД, водитель автомобиля "Шевроле Круз из Юрьев-Польского выехал на встречку и врезался в Субару Форестер, за рулем которого был житель Киржача. В результате этой аварии погиб 20-летний пассажир "Шевроле". Еще два пассажира попали в больницу.