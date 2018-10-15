Сторонники Единой России выступили за усиление административной ответственности на недопуск инвалидов с собаками-поводырями в общественные места. Об этом заявил сопредседседатель Центрального координационного совета сторонников ЕР Сергей Боярский.

Сторонники"Единой России" выступили за усиление административной ответственностина недопуск инвалидов с собаками-поводырями в общественные места. Обэтом заявил сопредседседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский.Онотметил, что законодательная база для людей с ограниченнымивозможностями, сопровождаемыми собаками-поводырями, уже сформирована."Такие собаки в законе рассматриваются не как животные, а кактехнические средства реабилитации, соответственно могут и должны бытьдопущены во все общественные места", – сказал Боярский в ходе посещенияресурсного центра благотворительного фонда поддержки слепоглухих"Со-единение".Партиецпосетовал, что на практике имеются прямые запреты на посещениеобщественных мест лицами с такими животными. Вместе с темсобака-поводырь, пояснил Боярский, помогает человеку с ограниченнымивозможностями ориентироваться в пространстве и даже выступает для него моральной опорой. Стоит отметить, что на подготовку собаки-проводника из федерального бюджета выделяется около 800 тысяч рублей.Парламентарийуверен в необходимости рассмотреть вопрос об усилении санкций заущемление прав лиц с такими животными. Речь идет о внесении изменений встатью 9.13 Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП).Боярскийтакже выступил за усиление разъяснительной работы среди гражданотносительно поведения собак-проводников и правах их хозяев.Поего словам, единороссы планируют на базе Центра поддержки гражданскихинициатив (ЦПГИ) и совместно с фондом "Со-единение" начать сериюинформационных встреч для руководителей и сотрудников организаций. Доних будут доведены требования к организации доступной среды и правилавзаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.настоящее время за нарушение правил свободного использования доступнойсреды предусмотрен штраф для должностных лиц в размере до трех тысячрублей, а для юридических – не более 30 тысяч. По мнению экспертов, этихсанкций недостаточно.