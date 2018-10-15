Сторонники
Единой России выступили за усиление административной ответственности
на недопуск инвалидов с собаками-поводырями в общественные места. Об
этом заявил сопредседседатель Центрального координационного совета сторонников ЕР Сергей Боярский.
Сторонники
"Единой России" выступили за усиление административной ответственности
на недопуск инвалидов с собаками-поводырями в общественные места. Об
этом заявил сопредседседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский.
Он
отметил, что законодательная база для людей с ограниченными
возможностями, сопровождаемыми собаками-поводырями, уже сформирована.
"Такие собаки в законе рассматриваются не как животные, а как
технические средства реабилитации, соответственно могут и должны быть
допущены во все общественные места", – сказал Боярский в ходе посещения
ресурсного центра благотворительного фонда поддержки слепоглухих
"Со-единение".
Партиец
посетовал, что на практике имеются прямые запреты на посещение
общественных мест лицами с такими животными. Вместе с тем
собака-поводырь, пояснил Боярский, помогает человеку с ограниченными
возможностями ориентироваться в пространстве и даже выступает для него моральной опорой. Стоит отметить, что на подготовку собаки-проводника из федерального бюджета выделяется около 800 тысяч рублей.
Парламентарий
уверен в необходимости рассмотреть вопрос об усилении санкций за
ущемление прав лиц с такими животными. Речь идет о внесении изменений в
статью 9.13 Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП).
Боярский
также выступил за усиление разъяснительной работы среди граждан
относительно поведения собак-проводников и правах их хозяев.
По
его словам, единороссы планируют на базе Центра поддержки гражданских
инициатив (ЦПГИ) и совместно с фондом "Со-единение" начать серию
информационных встреч для руководителей и сотрудников организаций. До
них будут доведены требования к организации доступной среды и правила
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями.
В
настоящее время за нарушение правил свободного использования доступной
среды предусмотрен штраф для должностных лиц в размере до трех тысяч
рублей, а для юридических – не более 30 тысяч. По мнению экспертов, этих
санкций недостаточно.