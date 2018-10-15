Реалити-шоу Песни на телеканале ТНТ ищет нового наставника. Максим Фадеев и его лейбл Malfa покинули проект. Фанаты пытаются выяснить, кто придет на замену продюсеру.

Реалити-шоу "Песни" на телеканале ТНТ ищет новогонаставника. Максим Фадеев и его лейбл Malfa покинули проект. Фанаты пытаются выяснить, кто придет назамену продюсеру.Останется ли в проекте "Песни" на ТНТ Тимати сосвоим лейблом Black Star– пока неизвестно. Но вот Макс Фадеев точно вышел из состава жюри. Об этомофициально сообщил телеканал."Команда лейбла MALFA не будет принимать участие вовтором сезоне ПЕСНИ. Мы были очень рады нашему сотрудничеству и благодарим всюкоманду MALFA за работу и неоценимый вклад в развитие нового шоу-бизнеса. Отдельнаяблагодарность Максиму Фадееву за первый сезон! Это был интересный ипродуктивный опыт для всех нас!", гласит сообщение, размещенное настраницах ТНТ в соцсетях (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Поклонники шоу спорят о том, кто займет место Фадеева.Называют Константина Меладзе и его продюсерский центр Meladze Music, а также Бастус лейблом Gazgolder. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было,интрига сохраняется.О запуске 2-го сезона шоу "Песни" телеканал ТНТобъявил на прошлой неделе. Заполнить анкету и попасть на прослушивание можетлюбой желающий. Кастинги стартуют 20 октября в Санкт-Петербурге, затемпоследуют Екатеринбург и Краснодар, а с 1 по 4 ноября включительно конкурсантовпримет Москва, напоминает "ВокругТВ".На ТНТ заявляли, что с помощью проекта "Песни" они"создают новый шоу-бизнес". Кпрослушиванию допускаются лица от 16 до 44 лет. Преимуществом считаетсяисполнение авторских треков. Если же это кавер-версия известного музыкальногопроизведения, то внимание уделяется новому звучанию и оригинальнойинтерпретации.