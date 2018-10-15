Режиссер Алексей Красовский назвал свой фильм Праздник комедией ради пиара. Но спекулировать на теме блокады Ленинграда непозволительно, уверен Никита Джигурда.

Режиссер Алексей Красовский назвал свой фильм "Праздник"комедией ради пиара. Но спекулировать на теме блокады Ленинграда непозволительно,уверен Никита Джигурда.Тема блокадного Ленинграда – это боль и трагедия. Называясвою картину "комедией с элементами черного юмора", режиссер фильма"Праздник" сознательно раздувал скандал, считает Джигурда."Я как профессионал по вирусным технологиям скажу, чтоделается это для пиара. Красовский знает, что люди будет недовольны. Будетшумиха, возмущение. Фильм, который сделал, заметят, оценят... Считаю, что этоспекуляция со стороны Красовского", цитирует шоумена издание EG.ru. По словам Джигурды, он сам не пошелбы на такой шаг ни за какие деньги."Праздник" вызвал волну критики со стороныдепутатов и ветеранов Великой Отечественной войны. Они потребовали от министракультуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение фильму"Праздник". По их мнению, превращать человеческую трагедию в фарс икомедию – это уже "не искусство, а кощунство за гранью человеческогопонимания".Продюсер Юрий Грымов сказал, что шутить о блокаде –катастрофа и деградация. Экс-депутат Думы Мария Кожевникова назвала режиссеранелюдем, а комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатиипопросит Минкульт дать картине оценку до того, как ее выпустят в широкийпрокат.Сам Алексей Красовский тем временем утверждает, что комедия вцелом будет "светлая и новогодняя". Но также картина расскажет, чтодаже в страшные годы осады были те, кто жил сыто – в то время как тысячи людей умирали от голода.