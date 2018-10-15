Денис Глушаков не находит слов. Футболист отказывается комментировать угрозы адвоката его супруги, который пообещал отправить его в тюрьму.

Денис Глушаков не находит слов. Футболист отказываетсякомментировать угрозы адвоката его супруги, который пообещал отправить его втюрьму.На вопросы журналистов полузащитник "Спартака" отвечаеткоротко: "Я не комментирую". Корреспонденты интересовались уфутболиста, слышал ли он заявления адвоката его супруги Сергея Жорина по поводуситуации вокруг бракоразводного процесса.Заявление на развод с женой бывший капитан "Спартака"подал в сентябре. А 14 октября адвокат жены Глушакова Дарьи заявил, что футболистможет быть привлечен к уголовной ответственности. По данным Сергея Жорина,спортсмен не выполнил решение суда об аресте его счетов – он утаил около 200миллионов рублей до того, как представители Дарьи подали иск о разделесовместного имущества. Кроме того, уже после вынесения судом определения оналожении ареста на счета Глушакова полузащитник вывел еще 100 миллионоврублей.Совместно нажитое имущество Дениса и Дарьи – это особняк сдизайнерским ремонтом в престижном поселке в Новой Риге. Стоимость домов в немначинается от 130 миллионов рублей. Кроме того, пара владеет квартирами вСокольниках и Раменках – минимальная цена жилья в этих жилых комплексах 20-30миллионов. Есть у Глушакова и автомобиль "Бентли" (около 5,5 миллионарублей) – и, возможно, "Порше Кайен" за 5 миллионов рублей.Адвокат Дарьи Глушаковой заявил, что, если информация овыведении денег подтвердится, то Денису грозит лишение свободы: он может"отправиться к своим друзьям" Мамаевуи Кокорину, которые коротают время до суда в СИЗО №2 по обвинению в избиениитрех человек.В то же время, опрошенные изданием "Спорт-Экспресс"юристы утверждают, что до уголовного наказания дело не дойдет – футболистапросто обяжут выплатить компенсацию.Иск о разводе Дарьи и Дениса Глушаковых рассмотритНикулинский суд Москвы. Первое заседание назначено на 16 октября.