Денис Глушаков не находит слов. Футболист отказывается
комментировать угрозы адвоката его супруги, который пообещал отправить его в
тюрьму.
Денис Глушаков не находит слов. Футболист отказывается
комментировать угрозы адвоката его супруги, который пообещал отправить его в
тюрьму.
На вопросы журналистов полузащитник "Спартака" отвечает
коротко: "Я не комментирую". Корреспонденты интересовались у
футболиста, слышал ли он заявления адвоката его супруги Сергея Жорина по поводу
ситуации вокруг бракоразводного процесса.
Заявление на развод с женой бывший капитан "Спартака"
подал в сентябре. А 14 октября адвокат жены Глушакова Дарьи заявил, что футболист
может быть привлечен к уголовной ответственности. По данным Сергея Жорина,
спортсмен не выполнил решение суда об аресте его счетов – он утаил около 200
миллионов рублей до того, как представители Дарьи подали иск о разделе
совместного имущества. Кроме того, уже после вынесения судом определения о
наложении ареста на счета Глушакова полузащитник вывел еще 100 миллионов
рублей.
Совместно нажитое имущество Дениса и Дарьи – это особняк с
дизайнерским ремонтом в престижном поселке в Новой Риге. Стоимость домов в нем
начинается от 130 миллионов рублей. Кроме того, пара владеет квартирами в
Сокольниках и Раменках – минимальная цена жилья в этих жилых комплексах 20-30
миллионов. Есть у Глушакова и автомобиль "Бентли" (около 5,5 миллиона
рублей) – и, возможно, "Порше Кайен" за 5 миллионов рублей.
Адвокат Дарьи Глушаковой заявил, что, если информация о
выведении денег подтвердится, то Денису грозит лишение свободы: он может
"отправиться к своим друзьям" Мамаеву
и Кокорину, которые коротают время до суда в СИЗО №2 по обвинению в избиении
трех человек.В то же время, опрошенные изданием "Спорт-Экспресс"
юристы утверждают, что до уголовного наказания дело не дойдет – футболиста
просто обяжут выплатить компенсацию.
Иск о разводе Дарьи и Дениса Глушаковых рассмотрит
Никулинский суд Москвы. Первое заседание назначено на 16 октября.