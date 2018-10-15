Чиновники ищут вандалов. Администрация города Владимира через соцсеть попросила о помощи.

Чиновники ищут вандалов. Администрация города Владимира через соцсеть попросила о помощи. В ночь с 12 на 13 октября в историческом центре Владимира группа лиц расписала граффити стены и двери зданий, забор стадиона Торпедо и памятник Лебедеву-Полянскому перед филологическим факультетом ВлГУ у Золотых ворот. Теперь хулиганов ищут. Чиновники просят внимательно посмотреть видео с городских камер. Если вы узнали этих людей - напишите в группу Администрации города Владимира В Контакте. Либо позвонить по телефону доверия: 33-12-67 (с 8.30 до 17-ти часов).