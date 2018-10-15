Актриса изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма. Она
участвует в
картине Come Away режиссера Бренды Чэпмен.
Актриса изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма. Она
участвует в
картине "Come Away" режиссера Бренды Чэпмен.
Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола. Анджелина
играет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес, которые по сюжету являются
братом и сестрой.
В картине Джоли предстанет в непривычном образе. Из брюнетки звезда
перевоплотилась в блондинку. Кадр со съемочной площадки выложил на своей
странице в Instagram темнокожий актер Дэвид
Ойелоуо, который играет отца Питера и Алисы.
На снимке Анджелину можно узнать с большим трудом. Черное платье
XIX-го века и светлый парик ее сильно преобразили. В подписи к своему посту
Дэвид сообщил, что съемки уже начались. "Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением
"Алисы в Стране Чудес и Питера Пэна" со всеми вами", – написал артист.
Приятно сознавать, что
после почти двух лет паузы из-за развода с Брэдом Питтом Анджелина вернулась к
привычному рабочему графику. На ближайшее будущее у знаменитости запланирована
работа в еще одном фильме.
Джоли утвердили на
главную роль в драме "The Kept" по бестселлеру писателя Джеймса Скотта.
Действие романа происходит в штате Нью-Йорк в 1897 году. Анджелина будет
играть акушерку и многодетную мать, которая зимним вечером находит мертвыми дома
мужа и четверых детей. Выживает только 12-летний сын Калеб.