Актриса изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма. Онаучаствует вкартине "Come Away" режиссера Бренды Чэпмен.Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрррола. Анджелинаиграет мать Питера Пена и Алисы из Страны Чудес, которые по сюжету являютсябратом и сестрой.В картине Джоли предстанет в непривычном образе. Из брюнетки звездаперевоплотилась в блондинку. Кадр со съемочной площадки выложил на своейстранице в Instagram темнокожий актер ДэвидОйелоуо, который играет отца Питера и Алисы.На снимке Анджелину можно узнать с большим трудом. Черное платьеXIX-го века и светлый парик ее сильно преобразили. В подписи к своему постуДэвид сообщил, что съемки уже начались. "Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением"Алисы в Стране Чудес и Питера Пэна" со всеми вами", – написал артист.Приятно сознавать, чтопосле почти двух лет паузы из-за развода с Брэдом Питтом Анджелина вернулась кпривычному рабочему графику. На ближайшее будущее у знаменитости запланированаработа в еще одном фильме.Джоли утвердили наглавную роль в драме "The Kept" по бестселлеру писателя Джеймса Скотта.Действие романа происходит в штате Нью-Йорк в 1897 году. Анджелина будетиграть акушерку и многодетную мать, которая зимним вечером находит мертвыми домамужа и четверых детей. Выживает только 12-летний сын Калеб.