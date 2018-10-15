Смешалось все. Кони, люди, беспорядочные половые связи, алкоголизм, святые отцы, кальяны, утки, пуанты, немытые волосы. А ведь когда-то Анастасия была красавицей. Но пропила все. Печаль, – такой комментарий оставил под очередным постом некогда прославленной балерины один из фанатов. И его досаду можно понять.

"Смешалось все. Кони, люди, беспорядочные половые связи, алкоголизм, святые отцы, кальяны, утки, пуанты, немытые волосы. А ведь когда-то Анастасия была красавицей. Но пропила все. Печаль", – такой комментарий оставил под очередным постом некогда прославленной балерины один из фанатов. И его досаду можно понять."Отмечаем триумфальный концерт Миши Борисовского в Самаре. У меня дома делимся впечатлениями. А я счастлива, что этот профессионал является и звукорежиссером наших шоу. А так же и участником нового, которое мы создаем!", – рассказала Волочкова о совместной с вокалистом и звукорежиссером фотографии.Но поклонники балерины, как это водится, стали изливать тонны яда и желчи – они снова раскритиковали балерину. Во-первых, народ не оценил ее внешний вид: "Вы умничка и красавица, но почему Вы так одеваетесь? Я такие лосины даже дома не ношу", "Все бы ничего, но, Настя, просто помойте голову, и все!", "Волочкова все какая-то непроматая, аж противно".К тому же люди почему-то упорно думают, что Волочкова любит выпить. "Водочкова Настасья, хватит бухать", "Нельзя сегодня пить – грех! Праздник Покрова!", "Че-то оба уже поплыли. Настя, сначала фотографируйтесь, а потом уже пейте", "Взгляд исподлобья – рюриковна пьяна-с", "Шары стеклянные у обоих", "Старый собутыльник появился! Скоро фото из бани появятся!", "Глаза стеклянные, и нет бы спать пойти, так нет, надо опозорится в соцсетях", "Бросайте пить! Алкоголь ещё ни кого более счастливым не сделал!", – юродствуют подписчики.Ну и, конечно, досталось на орехи и спутнику Насти. "А может вам его замуж взять? Он же один живет в заброшенной квартире, где вы однажды его навещали с похмелья", "Ну, что за манеры? Повисла на нем, как гопница!", "Вы на этом фото, как бомжи на базаре смотритесь", – заметили злые пользователи.