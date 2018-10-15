Два года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Такое решение вынес суд в отношении Дениса Кокорина.

Два года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.Такое решение вынес суд в отношении Дениса Кокорина.Учредителя ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционныхизделий" признали виновным в невыплате зарплат работникам, мошенничестве иуходе от налогов.Деятельность руководстванижнетагильского предприятия попала в поле зрения прокуратуры после встречипрезидента России Владимира Путина с Евгением Куйвашевым, который в то времязанимал пост врио губернатора Свердловской области. Тогда стало известно ожалобе рабочих НЗТИ на невыплату зарплаты. Руководство заявило, что люди неувидят своих денег, пока не будет личного распоряжения главы государства.Эти заявления возмутили Владимира Путина. "Надо понять,если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям",– сказал президент в беседе с врио губернатора.Замечание главы государства не осталось без внимания – задолженность по зарплате работникампредприятия начали гасить. Но этим дело не ограничилось. 26 сентября 2017 года прокуратуранаправила в суд уголовное дело учредителя НЗТИ, обвиняемого в невыплатезаработной платы сотрудникам, мошенничестве и сокрытии средств предприятия. Вотношении Дениса Кокорина было возбуждено уголовное дело, он находился поддомашним арестом.Как выяснилось, общая сумма скрытых от налогообложениясредств составила 5 миллионов рублей. Кроме того, при участии Кокорина былопохищено имущество НЗТИ на сумму более 22 миллионов, передает РБК.Задолженность по зарплате перед рабочими учредитель НЗТИполностью погасил. Тем не менее, ему присудили штраф в 500 тысяч рублей. Аущерб, причиненный налоговым преступлением, будет погашен со счетов Кокорина исредствами, вырученными от продажи нескольких объектов недвижимости.