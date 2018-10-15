В компании «Видеоглаз» имеется большой выбор уличных IP камер – например, вам может подойти цилиндрическая 4 Мп видеокамера HiWatch DS-I450 (4 mm). Ее функционал включает встроенную грозозащиту

В компании «Видеоглаз» имеется большой выбор уличных IP камер – например, вам может подойти цилиндрическая 4 Мп видеокамера HiWatch DS-I450 (4 mm). Ее функционал включает встроенную грозозащиту, ИК подсветку на 30 метров, сменный объектив м12, поддержку современных кодеков и опции для улучшения качества изображения.

Некоторые уличные IP камеры только называются всепогодными – они могут выйти из строя уже при температуре -20 градусов. Сетевая цилиндрическая камера HiWatch DS-I450 (4 mm) – настоящая уличная модель: она не боится морозов до -40 и жары до 60 градусов. Ей не страшны ни жаркое лето, ни холодная зима. Влага и пыль камере DS-I450 также не повредят, как и гроза: ее цилиндрический корпус герметичен по IP67, есть встроенная грозозащита. Компактный корпус из пластика и металла не является антивандальным, поэтому камеру DS-I450 не следует устанавливать в местах с неспокойной обстановкой.

Поговорим о качестве видео 4 Мп камеры HiWatch DS-I450 (4 mm). Видео транслируется в 2 потока, изображение обрабатывается самыми экономными кодеками – такими, как H.265. Поток с 4 Мп разрешением передается с частотой 20 кадров/сек, при меньшем – реал-тайм (25 кадров/сек). Изображение с камеры DS-I450 оптимизируется функциями подавления шумов, цифрового динамического диапазона и другими.

Уличная видеокамера HiWatch DS-I450 построена на 4 Мп матрице и оснащена съемным объективом 4 мм под крепление м12. Этот объектив дает обзор 77 градусов, а при необходимости его можно поменять. Электропитание – по технологии PoE или обычным способом – через 12В блок питания. Есть встроенная «умная» ИК подсветка на 30 метров, которая не дает засветки. Компания «Видеоглаз» рекомендует IP камеру HiWatch DS-I450 для круглосуточного уличного мониторинга, в том числе и в местах без искусственного освещения.

Аналитические функции включают наложение масок приватности и выделение зон ROI, когда интересующая часть кадра (к примеру, ворота) снимается с увеличенным разрешением. Функция ROI позволяет экономить место в архиве и снижает требования к пропускной способности сети, не упуская при этом важных деталей. Режимы день-ночь могут переключаться автоматически или по расписанию – например, в начале и конце рабочей смены. Еще одно преимущество 4 Мп видеокамеры HiWatch DS-I450 – ее компактность, а весит она менее 300 граммов.

Источник: https://videoglaz.ru/ulichnye-ip-kamery