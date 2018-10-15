Футболист Дмитрий Тарасов и
Анастасия Костенко впервые за три месяца провели время без маленькой наследницы.
Об этом модель рассказала на своей страничке в Instagram.
Футболист Дмитрий Тарасов и
Анастасия Костенко впервые за три месяца провели время без маленькой наследницы.
Об этом модель рассказала на своей страничке в Instagram.
Анастасия быстро
пришла в форму после родов и тщательно следит за собой. Балует любимую жену и
трехмесячную дочку Милану и глава семьи.
Все это время молодая
мать не отходила от малышки, проводя с ней все свое время. Лишь сейчас она
решилась оставить дочь на несколько часов с бабушкой и немного отдохнуть вдвоем
с супругом. По словам модели, она очень переживала, когда впервые уезжала из
дома без дочери, но все прошло хорошо, передает
"Миланка
с бабушкой. Сегодня впервые выбрались с любимым в кино без дочи.
Ох, три дня себя к этому готовила и переживала, как она будет себя
вести, хватит ли молока. Бабушка Миланки говорит, что Мила ведет себя
хорошо, ест и спит", – написала в микроблоге Костенко. По ее словам, они с
Дмитрием посмотрели классный фильм и развеялись.
Напомним, в августе дочка
модели и футболиста прошла таинство крещения. Показали счастливые родители
поклонникам и личико Миланы.
Как писали Dni.Ru, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями.
Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". После Костенко
рассказывала подписчикам, что роды были естественными, а сейчас она кормит
малышку исключительно грудью. Также модель сообщила фанатам, что думает родить
снова и планирует совмещать карьеру и материнство.