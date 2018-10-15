Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые за три месяца провели время без маленькой наследницы. Об этом модель рассказала на своей страничке в Instagram.

Футболист Дмитрий Тарасов иАнастасия Костенко впервые за три месяца провели время без маленькой наследницы.Об этом модель рассказала на своей страничке в Instagram.Анастасия быстропришла в форму после родов и тщательно следит за собой. Балует любимую жену итрехмесячную дочку Милану и глава семьи.Все это время молодаямать не отходила от малышки, проводя с ней все свое время. Лишь сейчас онарешилась оставить дочь на несколько часов с бабушкой и немного отдохнуть вдвоемс супругом. По словам модели, она очень переживала, когда впервые уезжала издома без дочери, но все прошло хорошо, передает"Миланкас бабушкой. Сегодня впервые выбрались с любимым в кино без дочи.Ох, три дня себя к этому готовила и переживала, как она будет себявести, хватит ли молока. Бабушка Миланки говорит, что Мила ведет себяхорошо, ест и спит", – написала в микроблоге Костенко. По ее словам, они сДмитрием посмотрели классный фильм и развеялись.Напомним, в августе дочкамодели и футболиста прошла таинство крещения. Показали счастливые родителипоклонникам и личико Миланы.Как писали Dni.Ru, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями.Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". После Костенкорассказывала подписчикам, что роды были естественными, а сейчас она кормитмалышку исключительно грудью. Также модель сообщила фанатам, что думает родитьснова и планирует совмещать карьеру и материнство.