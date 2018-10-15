Президент США ни в чем не обвинял Владимира Путина, а к его заявлениям надо относиться с поправкой на лингвистические особенности. Так в Кремле отреагировали на странные слова Дональда Трампа, которые он позволил себе в адрес российского лидера.

Президент США ни в чем не обвинял Владимира Путина, а к егозаявлениям надо относиться с поправкой на лингвистические особенности. Так в Кремлеотреагировали на странные слова Дональда Трампа, которые он позволил себе вадрес российского лидера.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, чтоамериканский президент не озвучивал никаких прямых обвинений в адрес ВладимираПтуина, отвечая на вопрос о его возможной причастности к отравлениям. Болеетого, никаких подкрепленных доказательствами обвинений в адрес президента России нет и неможет существовать, добавил представитель Кремля.Он также указал журналистам, что не стоило бы давать оценкузаявления Трампа в ключе "Трамп допустил возможность…" или"Трамп предположил…", сообщает РИА Новости."Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическимособенностям относиться гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, этоответ президента США", – заявил Песков и напомнил позицию Москвы:Мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет ипотенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями.Напомним, что Дональд Трамп в большом интервью телеканалу CBSNews, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталь: "Согласны ли вы с тем,что Путин причастен к убийствам и отравлениям", сказал: "Наверное"."Конечно, они (русские – Прим. ред.) не должны этогоделать", – добавил американский лидер. Он также допустил вмешательство России иКитая в выборы в США, заметив при этом, что влияние Пекина для Штатов – более серьезнаяпроблема.Говоря о личном общении с российским президентом, Трампсказал ,что их встреча в Хельсинки 16 июля была сложной, но вместе с тем, иочень хорошей.