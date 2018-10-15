Президент США ни в чем не обвинял Владимира Путина, а к его
заявлениям надо относиться с поправкой на лингвистические особенности. Так в Кремле
отреагировали на странные слова Дональда Трампа, которые он позволил себе в
адрес российского лидера.
Президент США ни в чем не обвинял Владимира Путина, а к его
заявлениям надо относиться с поправкой на лингвистические особенности. Так в Кремле
отреагировали на странные слова Дональда Трампа, которые он позволил себе в
адрес российского лидера.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что
американский президент не озвучивал никаких прямых обвинений в адрес Владимира
Птуина, отвечая на вопрос о его возможной причастности к отравлениям. Более
того, никаких подкрепленных доказательствами обвинений в адрес президента России нет и не
может существовать, добавил представитель Кремля.
Он также указал журналистам, что не стоило бы давать оценку
заявления Трампа в ключе "Трамп допустил возможность…" или
"Трамп предположил…", сообщает РИА Новости.
"Здесь, наверное, нужно все-таки к лингвистическим
особенностям относиться гибко. Другого ответа, понятно, что быть не могло, это
ответ президента США", – заявил Песков и напомнил позицию Москвы:
Мы всегда говорили, что Россия не имела, не имеет и
потенциально не может иметь ничего общего с этими обвинениями.
Напомним, что Дональд Трамп в большом интервью телеканалу CBS
News, отвечая на вопрос журналистки Лесли Шталь: "Согласны ли вы с тем,
что Путин причастен к убийствам и отравлениям", сказал: "Наверное".
"Конечно, они (русские – Прим. ред.) не должны этого
делать", – добавил американский лидер. Он также допустил вмешательство России и
Китая в выборы в США, заметив при этом, что влияние Пекина для Штатов – более серьезная
проблема.
Говоря о личном общении с российским президентом, Трамп
сказал ,что их встреча в Хельсинки 16 июля была сложной, но вместе с тем, и
очень хорошей.