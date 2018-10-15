Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался резко против церковного раскола, который провоцирует нынешняя украинская власть во главе с Петром Порошенко и Константинопольский патриархат. Об этом лидер братской республики заявил в ходе встречи с главой Русской православной церкви (ПРЦ) патриархом Кириллом.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко высказался резко против церковногораскола, который провоцирует нынешняя украинская власть во главе с Петром Порошенко иКонстантинопольский патриархат. Об этом лидер братской республики заявилв ходе встречи с главой Русской православной церкви (ПРЦ) патриархомКириллом."Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это всегда плохо", – заявил Лукашенко на встрече с предстоятелем. Слова главы государства передает белорусское информационное агентство БЕЛТА.Поего словам, опаснее всего будут последствия, которые наступят в случаераскола. Президент заявил, что в Белоруссии очень болезненно относятся кпроисходящему в православном мире и пожелал патриарху Кириллу мудрости итерпения."Мыкак прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов,чтобы сохранить мир на земле", – цитирует лидера Белоруссии .Напомним,ранее Константинопольская церковь – первая в ранге православных церквей– заявила о решении предоставить автокефалию (независимость)украинскому православию. Несколько дней назад синод в Стамбуле отменилрешение об отлучении от церкви Филарета – патриарха неканонической(раскольнической, как считают в Москве) Украинской православной церкви(УПЦ).случае предоставления автокефалии украинской церкви, Русскаяправославная церковь рискует потерять сотни храмов и прихожан натерритории Незалежной.В РПЦ считают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве послеего разделения на католичество и православие в 1054 году.Напрошлой неделе ситуация в православном мире обсуждалась на заседанииСовета безопасности России под председательством президента ВладимираПутина. В свою очередь, в РПЦ пообещали "жесткий и адекватный" ответ нарешение Константинопольского патриархата.Спормежду Москвой и Константинополем (Стамбулом) о том, чьей каноническойтерриторией является Украина, ведется уже несколько веков. В конце XVIIвека Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию вуправление РПЦ. Получается, что сейчас в Стамбуле фактически оспариваютсвое собственное решение.