Президент
Белоруссии Александр Лукашенко высказался резко против церковного
раскола, который провоцирует нынешняя украинская власть во главе с Петром Порошенко и
Константинопольский патриархат. Об этом лидер братской республики заявил
в ходе встречи с главой Русской православной церкви (ПРЦ) патриархом
Кириллом.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко высказался резко против церковного
раскола, который провоцирует нынешняя украинская власть во главе с Петром Порошенко и
Константинопольский патриархат. Об этом лидер братской республики заявил
в ходе встречи с главой Русской православной церкви (ПРЦ) патриархом
Кириллом.
"Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, что раскол – это всегда плохо", – заявил Лукашенко на встрече с предстоятелем. Слова главы государства передает белорусское информационное агентство БЕЛТА.
По
его словам, опаснее всего будут последствия, которые наступят в случае
раскола. Президент заявил, что в Белоруссии очень болезненно относятся к
происходящему в православном мире и пожелал патриарху Кириллу мудрости и
терпения.
"Мы
как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов,
чтобы сохранить мир на земле", – цитирует лидера Белоруссии .
Напомним,
ранее Константинопольская церковь – первая в ранге православных церквей
– заявила о решении предоставить автокефалию (независимость)
украинскому православию. Несколько дней назад синод в Стамбуле отменил
решение об отлучении от церкви Филарета – патриарха неканонической
(раскольнической, как считают в Москве) Украинской православной церкви
(УПЦ).
В
случае предоставления автокефалии украинской церкви, Русская
православная церковь рискует потерять сотни храмов и прихожан на
территории Незалежной.
В РПЦ считают, что это станет крупнейшим расколом в христианстве после
его разделения на католичество и православие в 1054 году.
На
прошлой неделе ситуация в православном мире обсуждалась на заседании
Совета безопасности России под председательством президента Владимира
Путина. В свою очередь, в РПЦ пообещали "жесткий и адекватный" ответ на
решение Константинопольского патриархата.
Спор
между Москвой и Константинополем (Стамбулом) о том, чьей канонической
территорией является Украина, ведется уже несколько веков. В конце XVII
века Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в
управление РПЦ. Получается, что сейчас в Стамбуле фактически оспаривают
свое собственное решение.