Обычно при слове сексоголик в обществе начинается радостное оживление. Это обычно воспринимается как комплимент – мол, у человека все в любовных делах в порядке – и даже лучше, чем у большинства людей. Счастливчик! На самом деле, сексоголизм – настоящая и очень неприятная зависимость, о которой сами больные стараются не говорить.

Обычно при слове "сексоголик" вобществе начинается радостное оживление. Это обычно воспринимается каккомплимент – мол, у человека все в любовных делах в порядке – и даже лучше, чему большинства людей. Счастливчик! На самом деле, сексоголизм – настоящая и очень неприятная зависимость, окоторой сами "больные" стараются не говорить.Главный врач клиники МаршакаДмитрий Вашкин рассказал Dni.Ru о том, как отличить зависимость от хорошего сексуальногоаппетита, и что делать, если вы – сексоголик.Двойное отрицаниеСекс – это либо табуированнаятема для их окружения, либо повод для закомплексованных шуточек и подколов. Вкрайнем случае им скажут: "Да ты гигант! Нечего переживать, можно дажегордиться". Сексоголик столкнется с отрицанием и обесцениванием своей проблемы,невозможностью достучаться. И это только поспособствует одновременно ухудшению состоянияи усугублению чувства вины и ненависти к себе.Второй вариант – это ситуация,когда сексоголик считает, что с ним все в порядке, сам отрицает проблему. Но отнее страдает партнер. Сексоголик внушает своей второй половинке, что это она"неправильная". Да и партнеры сексоголиков, которые надолго остаются в такихотношениях, как правило, люди с заниженной самооценкой и многочисленнымитравмами. Они склонны переживать и винить себя – за то, что не способныудовлетворять, а главное сами не могут испытывать удовольствие. Вплоть дофизической боли и ощущения, что они живут в ситуации психологического исексуального насилия.Общение в паре, где естьсексоголик, превращается в ад. Такой человек постоянно одержим одной мыслью –желанием получить сексуальное удовольствие. Хотя об удовольствии тут речи насамом деле не идет: его никогда не бывает достаточно. Очень частонепосредственно близость перестает приносить удовольствие секскоголику, переводяинтимную связь в категорию жизненной необходимости.Очень важно понимать, гдепроходит грань между просто любовью к физическим контактам и зависимостью отних. К сексу неравнодушно большинство взрослых людей, и это не препятствует ихнормальной жизни в паре, семье и обществе. Сексоголизм же разрушает жизньчеловека во всех сферах.Вот признаки, которые указываютна проблему:Ложь. Сексоголик постоянно ищет новые и регулярные половыеконтакты. Для того, чтобы получать их, ему нужны легенды. Для одних женщин онполовой гигант, для других брошенный возлюбленный, которому надо помочьповерить в себя в сексе. К каждой женщине сексоголик виртуозно подбираетподход. Но обычно тяга непосредственно к сексу настолько им овладевает, чтопростые человеческие отношения перестают его интересовать. Речь даже не озавтраках в постель или цветах на 8 марта. Простое общение, разговоры до ипосле непосредственно полового акта, начинают сексоголика напрягать, вызываютплохо скрываемое раздражение.Беспричинная агрессия. Как и любаянеконтролируемая тяга, сексоголизм меняет личность человека, вовремя неполучившего "дозы". Результат – беспочвенный гнев, злоба, а иногда и потерядееспособности. Чем сильнее зависимость, тем меньше больной контролируетсобственные эмоции. Со временем он не может заставить себя ходить куда-то сдрузьями, потом работать, потом вообще выбраться утром из постели.Халатность. Еще один, разумеется, косвенный признак сексоголика –частые опоздания, халатное отношение к работе и любым планам. Жаждаудовлетворения снижает значимость остальных жизненных событий, отодвигает их назадний план. Стоит отметить, что нередко сексоголиками становятся бывшие алко-и наркозависимые люди.Навязчивая мастурбация. Однажды сексоголик перестает получатьудовлетворение от близости даже с самым искусным партнером. Навязчивое желаниесекса вынуждает мастурбировать практически бесконечно. Потребность в плотскихудовольствиях настолько велика, что не терпит промедления.Секс за деньги. Сексоголики со временем понимают, что нормальныйчеловек, нацеленный на полноценную жизнь, с ними долго не выдержит. Другое дело– союз с партнером, также склонным к деструктивному поведению, но это отдельнаятема. Кроме того, сексоголик не может вкладывать свои жизненные силы даже вподдержание долгого осознанного разговора. А с кем не надо душевнозатрачиваться во время секса, да и отношений не подразумевается в принципе?Конечно с представительницами первой древнейшей профессии. Регулярные услугиженщин по вызову – еще один маркер сексоголика (у женщин – аналогичная историяс представителями секс-услуг). Несмотря на опасность незащищенного секса,сексоголик предпочитает именно такие контакты. Мужчинам презервативы доставляютфизический и психологический дискомфорт. Женщина совершенно не думает овозможной беременности или ЗППП. Этих людей просто поглощает болезненнаяодержимость, а последствия и вообще вся жизнь за пределами полового акта становитсяв тягость.Перечисленные черты могутвстречаться и в поведении здоровых людей. В норме гиперсексуальность характернадля подростков. Но если у взрослого человека постоянно проявляются 3-4 признакаиз тех, которые назвал эксперт, то стоит задуматься. Вероятно, это уже сталопроблемой, которая требует вмешательства специалиста. Психологи всего мира призналисексоголизм болезнью, аналогичной химической зависимости от наркотиков илиалкоголя.Не нужно стесняться обращаться кврачу. То, что может вызывать насмешки людей непосвященных, для специалиста –болезнь, которую можно вылечить. Хороший специалист никогда не допуститнеделикатного обращения или унижения пациента. Он поможет выйти из того ада, вкоторый превращается жизнь зависимого человека и его окружения. Для этогоиспользуются специальные тесты на выявление зависимости и длительнаяпсихотерапия с использованием медикаментов.