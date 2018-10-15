Сейчас полицейские изучают видео с нарушителями

Сейчас полицейские изучают видео с нарушителямиГруппа вандалов в ночь с 12 на 13 октября изрисовали стены и двери зданий, расположенных на центральных улицах Владимира: Дворянской и Никитской. Пострадали ещё и забор стадиона «Торпедо» и памятник Лебедеву-Полянскому, который стоит перед зданием филологического факультета ВлГУ недалеко Золотых ворот. Хулиганов зафиксировали камеры наружного наблюдения, установленные администрацией города.Всех, кто знает какую-либо информацию о случившемся, просят писать в официальную городской мэрии. Также можно позвонить по телефону доверия: 33-12-67. Звонки принимают с 8.30 до 17.00 в будние дни.В Белом доме рассказали, что сейчас полицейские изучают видео с нарушителями. Виновных найдут, и они ответят по всей строгости закона.Кстати, памятник Лебедеву-Полянскому у ВлГУ вандалы портят не в первый раз. 2 года назад на нем сделали трафаретную надпись. Затем власти покрасили постамент и повесили на него именную табличку.