Подвал многоквартирного дома в посёлке Ставрово затопило. Авария случилась ещё три недели назад, но до сих её последствия не устранены. Более того, не выявлена и причина. Вода то отступает, то вновь прибывает. Собственники несут потери.

(пос. Ставрово)Подвал многоквартирного дома в посёлке Ставрово затопило. Авария случилась ещё три недели назад, но до сих её последствия не устранены. Более того, не выявлена и причина. Вода то отступает, то вновь прибывает. Собственники несут потери.Валентина Маркина, житель дома № 2 по ул. Юбилейная: "Всё плывёт! И банки и овощи, всё в ужасном состоянии! Вон стоит велосипед, он ржавеет. Полы в квартирах на первом этаже все коробятся, весь ремонт насмарку!"Жителей уже не раз отключали от холодного водоснабжения. Но это не меняет ситуацию. И если в квартирах воды нет, то в подвале сколько угодно. Руководитель местного МУПа винит в аварии председателя местного ТСН. Якобы его работники проводили в подвале ремонтные работы, в результате которых и произошло коммунальное ЧП. Товарищество собственников же заявляет, что здесь ни при чём, а страдают люди по вине коммунальщиков.Андрей Фролов, председатель ТСН Юбилейная: "Было два фонтана. Один из-под земли, из-под фундамента. Мне Тимофеенко сказал, сейчас в срочном порядке закупаем трубу из колодца вводим вам трубу, соединяемся и проблема решена. Воду перекрыть не могут, у них не держит задвижка. Воду перекрыть можем только мы в доме, у нас там новая задвижка. В итоге фонтан бьёт".И всё-таки стороны договорились. Совместными усилиями менять трубу начали сегодня. Собственников вновь подключить к холодному водоснабжению должны в ближайшие дни. Кроме этого коммунальщики должны откачать и воду из подвала.