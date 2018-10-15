Елена Степаненко похудела на 46 килограммов. На фоне частых в последнее время отмен концертов поклонники решили, что артистка серьезно больна. И, дабы не множить слухи, она решила все рассказать сама.

Елена Степаненко похудела на 46 килограммов. На фоне частых в последнее время отмен концертов поклонники решили, что артистка серьезно больна. И, дабы не множить слухи, она решила все рассказать сама."Кто распускает эти сплетни? – сделала официальное заявление Степаненко. – Ничего подобного! С самочувствием у меня все в порядке. Готовлюсь к следующим концертам, молюсь".Особенно огорчает артистку, что народ думает, будто она и на самом деле смертельно больна. Это, в конце концов, негативно сказывается не ее репутации. Говорить же о якобы болезни стали об это после того, как она не вышла на сцену Брянской филармонии с программой "Веселая и красивая . Ее руководство, как напоминает , заявило, что концерт не состоится из-за болезни артистки, и вернуло деньги за уже реализованные билеты.И по мнению официального представителя Евгения Петросяна Сергея Лаврова, Елена Степаненко не стала бы отменять концерты ради того, чтобы лишний раз пропиариться. Поэтому он склонен верить информации о серьезной болезни королевы юмора и смеха.Напомним, Елена Степаненко сбросила 46 килограммов и произвела фурор своим обновленным помолодевшим видом. Артистка объяснила, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. Елена питается шесть раз в день маленькими порциями и пьет два литра воды. Многочисленные поклонники, увидев снимки исхудавшей Степаненко, высказали предположение, что она-де тяжело переживает развод и дележку многомиллионного движимого и недвижимого имущества с Евгением Петросяном. Поэтому, что называется, и спала с лица.