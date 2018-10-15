Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил свежую фотографию их маленькой дочери Теоны. Дагестанский бизнесмен рассказал, что девочка прыгнула на собаку, и теперь у малышки раны на лице.

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил свежую фотографию их маленькой дочери Теоны. Дагестанский бизнесмен рассказал, что девочка прыгнула на собаку, и теперь у малышки раны на лице.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Курбан Омаров регулярно делится с многочисленными подписчиками идиллическими семейными фотографиями. Однако свежая фотография его маленькой дочери Теоны всерьез обеспокоила поклонников. На снимке девочка запечатлена с ранами на лице.Как сообщил в подписи к фото Курбан, малышка прыгнула на их собаку. "Мало не показалось) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – заключил Омаров. Подписчики поделились своими впечатлениями от просмотра фотографии.Малышке выздоровления, надеюсь пес не наказан)))", "Ой какой ужас(", "Бедолага малышка", "Бедненькая малышка, скорей бы зажило!!!!", "Малышка маленькая... ну как же так.....", "Бедняжка☺ну никак без разбитых носов детство не проходит", "Кошмар", – высказались поклонники.Отметим, что не промолчала о травме Теоны и сама Ксения Бородина. На своей страничке в той же социальной сети телеведущая опубликовала фотографию дочери и подписала ее так: "Поцарапанный нос🙈 за грибами ходили, улов отличный 🤤👍". По всей видимости, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" убеждена, что ничего страшного с младшей наследницей не случилось.К слову, ранее к медикам обратился Курбан Омаров. Врачи диагностировали у супруга ксении Бородиной грыжу позвоночника. Однако дагестанский бизнесмен отказался от операции, понадеявшись на физиотерапию.