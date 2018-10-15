На создание удобных транспортных подъездов к трассе через Керченский пролив будут потрачены значительные средства. СМИ сообщают, что реконструкция дальних подходов к путепроводу обойдется в 86,4 миллиарда рублей. Об этом стало известно после обрушения одного из железнодорожных пролетов Крымского моста.

Насоздание удобных транспортных подъездов к трассе через Керченскийпролив будут потрачены значительные средства. СМИ сообщают, чтореконструкция дальних подходов к путепроводу обойдется в 86,4 миллиардарублей. Об этом стало известно после обрушения одного из железнодорожных пролетов Крымского моста.Развитиедальних автомобильных подходов к трассе со стороны материка являетсячастью комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры до2024 года. Как сообщает РБК, речь идет о трассе А-289 от Краснодара доТемрюка протяженностью 150 километров. Всего на развитие дороги будетвыделено 86,4 миллиарда рублей, цитирует издание чиновника из Министерстватранспорта.Раньшедорога от Краснодара до Темрюка являлась частью трассы Р-251. Внастоящее время это кратчайший маршрут до Крымского моста. Однако четыре полосы и более есть лишь на 20% дороги, остальные отрезки – двух итрехполосные, и к тому же проходят через населенные пункты.Средняяскорость движения по ней – 60 километров в час, а в летний сезон и тогониже – 40 километров. Таким образом, со своей ролью подъездной дороги ктрасса уже не справляется.Напомним,в начале октября один из железнодорожных пролетов путепровода черезКерченский пролив сорвался и упал в воду. Специалисты назвали причинойЧП неисправность одной из домкратных систем, опускавшей многотоннуюконструкцию на опоры.счастью, погибших и пострадавших не было. Строители утверждают, что навозведение железнодорожной части инцидент влияния не окажет. По плануона должна быть открыта для движения составов к концу следующего года.Движениепо автомобильной части открыл в мае этого года президент РоссииВладимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулемКамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всехавтомобилистов.целом с момента запуска автомобильного движения по проехали три миллиона транспортных средств. За одинтолько сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим былотаманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысячавтомобилей.