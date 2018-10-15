На
Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в понедельник, 15 октября, началась
проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов в сторону
станции Авиамоторная. О ходе работ рассказал глава столичного
стройкомплекса Марат Хуснуллин.
На
Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в понедельник, 15 октября, началась
проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов в сторону
станции "Авиамоторная". О ходе работ рассказал глава столичного
стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По
его словам, участок перегона от камеры съездов до "Нижегородской"
метростроевцы прошли в прошлом месяце. "Сегодня началось возведение
второй половины перегона до станции "Авиамоторная", – сказал Хуснуллин.
Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от камеры съездов до
"Нижегородской" начнется в ближайшее время, уточнил руководитель
стройкомплекса Москвы.
Большая
кольцевая линия метро строится в условиях плотно застроенного города и
значительного количества коммуникаций и инженерных сетей. По словам
генерального директора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина,
участок до "Авиамоторной" пройдет под промышленной и транспортной
инфраструктурой района Лефортово, путями Казанского железнодорожного
направления и действующей станцией "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии метро.
В свою очередь, заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев рассказал о строительстве транспортного хаба на базе "Авиамоторной". Он отметил, что транспортно-пересадочный узел объединит большое метрокольцо, Калининско-Солнцевскую линию, железнодорожную платформу Новая, а также остановки наземного городского общественного транспорта.
В дальнейшем пассажиропоток ТПУ может превысить 80 тысяч человек в сутки, уточнил Суниев. Вместе с транспортной составляющей в рамках хаба
будет реализована коммерческая часть с жилой застройкой, офисами и
апартаментами, а также с многофункциональным центром, в составе которого
появится воссозданный Лефортовский рынок.
Большая
кольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов не
только в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуре
будет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенно
разгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажиры
сэкономят в пути около 20 минут.
Первый
участок нового пересадочного контура с пятью станциями и длиной более
10 километров был открыт для пассажирского движения в феврале этого
года. Сейчас строительные работы развернуты на всех участках большого
кольца. В конце 2018 года планируется открытие еще одной станции БКЛ –
"Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка").
После
окончания строительства на Большой кольцевой линии будет организовано
19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московское
центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московские
центральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска), а
также 11 пересадок на направления железной дороги.