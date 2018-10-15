На Большой кольцевой линии метро (БКЛ) в понедельник, 15 октября, началась проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов в сторону станции Авиамоторная. О ходе работ рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

НаБольшой кольцевой линии метро (БКЛ) в понедельник, 15 октября, началасьпроходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов в сторонустанции "Авиамоторная". О ходе работ рассказал глава столичногостройкомплекса Марат Хуснуллин.Поего словам, участок перегона от камеры съездов до "Нижегородской"метростроевцы прошли в прошлом месяце. "Сегодня началось возведениевторой половины перегона до станции "Авиамоторная", – сказал Хуснуллин.Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от камеры съездов до"Нижегородской" начнется в ближайшее время, уточнил руководительстройкомплекса Москвы.Большаякольцевая линия метро строится в условиях плотно застроенного города изначительного количества коммуникаций и инженерных сетей. По словамгенерального директора АО "Мосинжпроект" Марса Газизуллина,участок до "Авиамоторной" пройдет под промышленной и транспортнойинфраструктурой района Лефортово, путями Казанского железнодорожногонаправления и действующей станцией "Авиамоторная" Калининско-Солнцевской линии метро.В свою очередь, заместитель генерального директора по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев рассказал о строительстве транспортного хаба на базе "Авиамоторной". Он отметил, что транспортно-пересадочный узел объединит большое метрокольцо, Калининско-Солнцевскую линию, железнодорожную платформу Новая, а также остановки наземного городского общественного транспорта.В дальнейшем пассажиропоток ТПУ может превысить 80 тысяч человек в сутки, уточнил Суниев. Вместе с транспортной составляющей в рамках хабабудет реализована коммерческая часть с жилой застройкой, офисами иапартаментами, а также с многофункциональным центром, в составе которогопоявится воссозданный Лефортовский рынок.Большаякольцевая линия метро – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в российской столице, но и в мире. На новом пересадочном контуребудет 31 станция, его длина составит 67 километров. БКЛ существенноразгрузит станции подземки внутри старого кольца, в среднем пассажирысэкономят в пути около 20 минут.Первыйучасток нового пересадочного контура с пятью станциями и длиной более10 километров был открыт для пассажирского движения в феврале этогогода. Сейчас строительные работы развернуты на всех участках большогокольца. В конце 2018 года планируется открытие еще одной станции БКЛ –"Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка").Послеокончания строительства на Большой кольцевой линии будет организовано19 пересадок на другие линии подземки, четыре – на Московскоецентральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московскиецентральные диаметры (от Лобни до Одинцова и от Нахабино до Подольска), атакже 11 пересадок на направления железной дороги.