Пищевые добавки содержат опасные и не одобренные медиками
лекарственные препараты. Их бесконтрольное применение опасно для жизни,
предупреждают ученые.
Пищевые добавки содержат опасные и не одобренные медиками
лекарственные препараты. Их бесконтрольное применение опасно для жизни,
предупреждают ученые.
С предупреждением выступили ученые медицинской школы
американского Гарварда. По словам
исследователей, более тысячи брендов пищевых добавок содержат нежелательные
вещества.
По данным медиков, с 2007 по 2016 год 46 % потенциально
опасных добавок приходились на вещества, усиливающие половые функции. Еще 41% —
на те, что способствуют потере веса и содержат опасный для сердечно-сосудистой
системы сибутрамин. 12 % – на препараты со стероидами, помогающие нарастить
мышечную массу.
Как отмечается в докладе, опубликованном на MedicalXpress,
57% всех предупреждений были выпущены врачами после 2012 года – а это прямо указывает
на ухудшение ситуации. Более половины взрослых американцев принимают
диетические добавки. Эти вещества, включающие витамины, минералы, травы и
аминокислоты, не являются эффективными в лечении и профилактике каких-либо
заболеваний. Они классифицируются как продукты питания и не проверяются как
лекарства, что повышает риск нежелательных побочных эффектов.
За последнее десятилетие в США опубликовали более 700
предупреждений о продаже биологически активных препаратов, в составе которых
находятся несанкционированные компоненты. Тем не менее, каждый год в США за
медицинской помощью из-за употребления добавок обращаются около 23 тысяч
американцев.