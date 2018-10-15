Пищевые добавки содержат опасные и не одобренные медиками лекарственные препараты. Их бесконтрольное применение опасно для жизни, предупреждают ученые.

Пищевые добавки содержат опасные и не одобренные медикамилекарственные препараты. Их бесконтрольное применение опасно для жизни,предупреждают ученые.С предупреждением выступили ученые медицинской школыамериканского Гарварда. По словамисследователей, более тысячи брендов пищевых добавок содержат нежелательныевещества.По данным медиков, с 2007 по 2016 год 46 % потенциальноопасных добавок приходились на вещества, усиливающие половые функции. Еще 41% —на те, что способствуют потере веса и содержат опасный для сердечно-сосудистойсистемы сибутрамин. 12 % – на препараты со стероидами, помогающие нараститьмышечную массу.Как отмечается в докладе, опубликованном на MedicalXpress,57% всех предупреждений были выпущены врачами после 2012 года – а это прямо указываетна ухудшение ситуации. Более половины взрослых американцев принимаютдиетические добавки. Эти вещества, включающие витамины, минералы, травы иаминокислоты, не являются эффективными в лечении и профилактике каких-либозаболеваний. Они классифицируются как продукты питания и не проверяются каклекарства, что повышает риск нежелательных побочных эффектов.За последнее десятилетие в США опубликовали более 700предупреждений о продаже биологически активных препаратов, в составе которыхнаходятся несанкционированные компоненты. Тем не менее, каждый год в США замедицинской помощью из-за употребления добавок обращаются около 23 тысячамериканцев.