Адвокат нападающего Зенита Олег Попов сделал важное заявление. По его словам, Александр Кокорин разнимал участников драки с водителем ведущей Первого канала Павлом Соловчуком.

Адвокат нападающего "Зенита" Олег Попов сделал важное заявление. По его словам, Александр Кокорин разнималучастников драки с водителем ведущей Первого канала ПавломСоловчуком.Юрист отметил, чтофутболист не принимал непосредственного участия "в этом процессе", то естьне бил мужчину. Попов добавил,что доказательство тому можно установить, посмотреввидеозапись, которая есть в Сети.Так адвокат Кокорина прокомментировалвопрос, почему на странице спортсмена в Instagram появилось написанное от лицаего отчима извинение, адресованное лишь чиновнику Минпромторга Денису Паку,которого футболисты избили в кафе в центре столицы, передаетВ свою очередь гражданскаяжена АлександраКокорина Дарья Валитова в эфире Первогоканала высказалась о ситуации вокруг футболиста. "Он и мухи не обидит. Этоможет подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось", – заявиладевушка.По словам Валитовой, спортсмену было психологическитяжело весь чемпионат мира, в котором он не принял участия. В марте футболистполучил травму крестообразных связок колена и пропустил ЧМ-2018. При этом онадобавила, что не оправдывает поведение супруга и считает, что так вести себябыло нельзя.Напомним, АлександрКокорин и Павел Мамаев утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала угостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговойтравмой. Позже футболисты с компанией подрались в кофейне. Жертвами оказалисьчиновники Минпромторга.Спортсмены помещены в следственный изолятор №2, известный как"Бутырка". Судустановил их срок содержания под стражей до 8 декабря. Возбуждено уголовноедело по статье "Хултганство".