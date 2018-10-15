Новая серия мультсериала Возвращение в Простоквашино продолжает удивлять поклонников. В истории дяди Федора и его друзей становится все больше персонажей и ветвей сюжета.

Новая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино"продолжает удивлять поклонников. В истории дяди Федора и его друзей становитсявсе больше персонажей и ветвей сюжета.В новой серии мультфильма "Возвращение вПростоквашино" появится новый персонаж. Сообщение "Союзмультфильма"представил на своей странице в Instagram пес Шарик. Он даже сделал селфи сновым героем.Новая серия "Возвращения в Простоквашино" появится10 ноября. В ней появится Бобер. Это тот самый Бобер, который в одной из серийоригинального "Простоквашина" спас Шарика, который отправился наохоту, упал в реку и стал тонуть.Напомним, в сиквеле дядюФедора озвучивает юный актер Алексей Онежен, маму Дяди Федора – Юлия Меньшова,кота Матроскина – Антон Табаков, Шарика – Гарик Сукачев, почтальона Печкина –Иван Охлобыстин, пишет издание М24.Первый эпизод мультипликационной саги "Возвращение вПростоквашино" "Союзмультфильм" выложил в Сеть 3 апреля. Рекордпо просмотрам поставила вторая серия – она собрала более миллиона зрителей завосемь часов. Сериал повествует о жизниДяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни.Последний из выложенных эпизодов – седьмой – вызвал восторг у зрителей. Серия "Ген героя" появилась на днях на YouTube-канале "Союзмультфильма".