Новая серия мультсериала Возвращение в Простоквашино
продолжает удивлять поклонников. В истории дяди Федора и его друзей становится
все больше персонажей и ветвей сюжета.
Новая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино"
продолжает удивлять поклонников. В истории дяди Федора и его друзей становится
все больше персонажей и ветвей сюжета.
В новой серии мультфильма "Возвращение в
Простоквашино" появится новый персонаж. Сообщение "Союзмультфильма"
представил на своей странице в Instagram пес Шарик. Он даже сделал селфи с
новым героем.
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" появится
10 ноября. В ней появится Бобер. Это тот самый Бобер, который в одной из серий
оригинального "Простоквашина" спас Шарика, который отправился на
охоту, упал в реку и стал тонуть.
Напомним, в сиквеле дядю
Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, маму Дяди Федора – Юлия Меньшова,
кота Матроскина – Антон Табаков, Шарика – Гарик Сукачев, почтальона Печкина –
Иван Охлобыстин, пишет издание М24.
Первый эпизод мультипликационной саги "Возвращение в
Простоквашино" "Союзмультфильм" выложил в Сеть 3 апреля. Рекорд
по просмотрам поставила вторая серия – она собрала более миллиона зрителей за
восемь часов. Сериал повествует о жизни
Дяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни.
Последний из выложенных эпизодов – седьмой – вызвал восторг у зрителей. Серия "Ген героя" появилась на днях на YouTube-канале "Союзмультфильма".