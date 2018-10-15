Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в японском игровом шоу Taiiku-kai TV. Алина предстала в образе волшебницы Мадоки Канамэ, главной героини аниме Puella Magi Madoka Magica.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в японском игровом шоу Taiiku-kai TV. Алина предстала в образе волшебницы Мадоки Канамэ, главной героини аниме Puella MagiMadoka Magica.Премьерашоу состоится 20 октября на канале TBS в Youtube. Однако его первыекадры уже появились в фан-группе Загитовой Instagram.необычном образе спортсменку сразу и не узнать. Фигуристка примерилаоригинальный наряд и розовый короткий парик с густой челкой. В таком виде юнаяроссиянка не просто удивила, но и абсолютно покорила зрителей. "Во всех нарядах, душечка, ты хороша! Прелесть наша!", "Ей идут розовые волосы", "Прекрасная Мадока, чистейшей прелести прекрасный образец. Вот что ни надень на солнышко наше нежное, всегда светить будет и очень ярко", – прокомментировали новый имидж спортсменки фанаты.Сама Загитова рассказывала,что у нее – особое отношение к Японии. Ранее фигуристка признавалась, чтообожает страну восходящего солнца. Стоит отметить, что японская публикаотвечает девушке взаимностью. Местные поклонники буквально готовы носить российскую спортсменкуна руках.Напомним, ранее Алина Загитова с триумфом выступила на турнире в Германии,установив мировой рекорд. Фигуристка буквально влюбила в себя немецкую публику.Особенно понравилось зрителям ее показательное выступление, на которомспортсменка предстала в образе Лары Крофт.Пользователи Сети пишут, что девушка находитсяв прекрасной физической форме. В частности, объектом восхищения стали ногирекордсменки.