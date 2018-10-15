История с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи напоминает остросюжетный детективный триллер. В начале октября репортер пришел в консульство Саудовской Аравии в Турции, после этого его никто не видел. Правоохранительные органы утверждают: в здании дипломатического учреждения Хашкаджи пытали, убили и расчленили. Несмотря на железобетонные доказательства вины Эр-Рияда, Запад не спешит вводить санкции против саудитов. Это и понятно: в отличие от России, которую захотели побольнее ударить делом Скрипалей, Саудовская Аравия является одним из главных геополитических союзников США. А значит и выгораживать Эр-Рияд будут до последнего.

История с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджинапоминает остросюжетный детективный триллер. В начале октября репортерпришел в консульство Саудовской Аравии в Турции, после этого егоникто не видел. Правоохранительные органы утверждают: в зданиидипломатического учреждения Хашкаджи пытали, убили и расчленили.Несмотря на железобетонные доказательства вины Эр-Рияда, Запад не спешитвводить санкции против саудитов. Это и понятно: в отличие от России,которую захотели побольнее ударить делом Скрипалей,Саудовская Аравия является одним из главных геополитических союзниковСША. А значит и выгораживать Эр-Рияд будут до последнего.Джамаль Хашкаджи сотрудничал с влиятельной американской газетой The Washington Postи выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии. 2 октябрярепортер пришел в консульство королевства в Турции, чтобы оформитьдокументы для нового бракосочетания. Его невеста Дженгиз осталась снаружи здания. С ней остался смартфон репортера.После пяти часов ожидания женщина почувствовала неладное и обратилась к сотрудникам консульства. В ответ ей сообщили, что Хашкаджипокинул консульство и уехал в неизвестном направлении. При этомобнародованные записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, чтожурналист только заходит в консульство.ВластиТурции предположили, что репортер мог быть убит прямо на территориидипломатического учреждения. В подтверждение зловещей версии СМИсообщили о записи убийства Хашкаджи его умными часами Apple Watch. Они якобы находились на руке журналиста и записали разговоры с сотрудниками консульства, а также момент убийства.Записи автоматически передавались на смартфон репортера, а позже были сохранены в облачном хранилище Apple iCloud. Однако турецкое издание Sabahутверждает, что сохранились не все файлы. Часть из них якобы успелауничтожить саудовская разведка. Но даже того, что имеется в наличии,достаточно, чтобы привлечь Саудовскую Аравию к ответственности зазверское убийство.Умные часы зафиксировали разговор Хашкаджис сотрудниками консульства, а также записали момент его убийства. СМИпредполагают, что репортера пытали, затем убили, а после этогорасчленили и вынесли с территории консульства.Теперьостается выяснить местонахождения останков журналиста. Турецкая прессаутверждает, что расчлененное тело журналиста перевозилось на несколькихавтомобилях к резиденции саудовского консула. Якобы в саду возле домаостанки и были закопаны.По словам советника турецкого президента Ясина Актая, к убийству Хашкаджи причастны 15 подданных Саудовской Аравии – офицеры спецслужб и сотрудники разведки. В интервью Reuters Актайзаявил, что они прилетели в Стамбул в день убийства репортера ипоселились рядом с консульством. В тот же день вечером они поспешилисобрать вещи и вылететь обратно в Эр-Рияд, хотя их номера былизабронированы на несколько суток.Несмотряна всю дикость произошедшего, "цивилизованный" Запад не спешитприменять санкции против саудовского режима. Президент США Дональд Трампзаявил, что Саудовскую Аравию ждет "суровое наказание". Но словаамериканского лидера, как известно, нужно воспринимать с большой долейскепсиса. Говорит он много, а вот практического содержания в его речах -кот наплакал. Затем глава Белого дома и вовсе заявил, что к санкциямпротив Эр-Рияда пока прибегать не будет и сделку на поставку оружия саудитамна 110 миллиардов долларов отменять не намерен. Похоже, что целью былолишь потрясти в воздухе кулаком для создания медийного эффекта ивпечатления "глубокой озабоченности" действиями нерадивого союзника.Такойже показной выглядит взволнованность европейцев. Великобританиязаявила, что может бойкотировать крупную инвестиционную конференцию вЭр-Рияде. Лондон действительно может пойти на такой шаг, но, с большойдолей вероятности, ограничится только этим. Как и в случае самериканцами, главное – выразить озабоченность. А после этого продолжатьсотрудничать с саудовским режимом как ни в чем не бывало.Другоедело – Россия. Москва, которая в 2014 году пошла не непозволительную сточки зрения США самостоятельность, должна быть, по мнению западныхстратегов, сурово наказана. Санкции против нашей страны применяются повсем фронтам: в экономике, в дипломатии и даже в спорте. Произошедший вмарте этого года инцидент в британском Солсбери, где были отравленыбывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипальи его дочь, дал США еще один повод для атаки на Россию. Новые санкции,высылка дипломатов, раскручивание медийной истерии – за четыре годапочерк наших "геополитических партнеров" стал для нас хорошо узнаваем.Примечательно, что после отравления СкрипалейВеликобритания и другие страны Запада тут же кинулись обвинять вслучившемся Россию, хотя никаких доказательств причастности Москвы нисейчас, ни уж тем более тогда у Лондона не было. В случае со зверскимубийством саудовского журналиста вина Эр-Рияда, казалось бы, очевидна.Однако Турция почему-то не спешит обнародовать записи с умных часоврепортера, а Запад об их содержании стыдливо умалчивает, хотя Анкара, как утверждают турецкие правоохранительные органы, ознакомила своих западных партнеров с их содержанием.Ларчикоткрывается просто. Саудовская Аравия – один из ключевых союзников США включевом регионе Ближнего Востока. Американцы уже давно применяютпрактику двойных стандартов в отношениях с этой страной, закрывая глазана вопиющие нарушения прав и свобод человека в Королевстве.Военныеконтракты, инвестиции, совместная борьба с Ираном, дележ нефтяного рынка– геополитическая целесообразность вкупе с экономической выгодойпозволяет Вашингтону не замечать "шалостей" своего дикого союзника.История с журналистом, конечно, неприятный эпизод, но, как показываетпрактика, его вполне можно преодолеть выражением озабоченности игрозными, но пустыми выкриками.