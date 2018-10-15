Союз вкладчиков России обнародовал документы, раскрывающие финансовое положение банка Югра перед появлением в нем назначенной Центробанком временной администрации. Оказывается, регулятор превысил свои полномочия, не обратив внимания на абсолютно устойчивое финансовое состояние банка.

Союз вкладчиков России обнародовал документы, раскрывающиефинансовое положение банка "Югра" перед появлением в нем назначеннойЦентробанком временной администрации. Оказывается, регулятор превысил свои полномочия,не обратив внимания на абсолютно устойчивое финансовое состояние банка.Общественная организация, занимающаяся проблемамипострадавших вкладчиков "Югры" и других банков, опубликовала документсо сложным названием: "Значения обязательных нормативов по данным официальнойотчетности ПАО БАНК "Югра", принятой Банком России". Союз вкладчиков полагает,что этот отчет будет понятен любому человек без финансового образования.Из него становится понятно, что банк не испытывал проблем. Вспециальной таблице указаны допустимые значения нормативов, показатели "Югры" иконстатация факта: имеются ли какие-либо нарушения. "Нет", – стоят пометки покаждому из пунктов.Получается, что по состоянию на первые числа июля 2017 годабанк "Югра" не нарушил ни одного из обязательных нормативов,установленных регулятором. "Мы впервые публикуем официальный документ Центробанка,свидетельствующий о намеренных действиях регулятора в отношении "Югры". Это некомпромат, не домыслы, а именно официальная бумага из Банка России", – заявил лидерСоюза вкладчиков Николай Николаев.Он не знает, чего больше было в действиях ЦБ – виныотдельных исполнителей или все произошло из-за какой-то ошибки. Но факт остаетсяфактом: десятки тысяч людей потеряли свои сбережения, остались без средств ксуществованию из-за манипуляций регулятора, уверен общественный деятель.По словам Николаева, Союз вкладчиков продолжитборьбу за возврат денеги будет использовать для этого все законные методы. Скоро организация намерена показатьобщественности еще один документ – утвержденный Центробанком "План участия ГК "АСВ" в осуществлении мер попредупреждению банкротства банка “Югра”"."Появившиеся в сети документы подтверждают, что банк "Югра" не нарушалникаких нормативов. С юридической точки зрения остается непонятным,почему эти документы не были должным образом рассмотрены в судах, ведьввод временной администрацию в "Югру" был обоснован, во-первых,нарушением нормативов Банка России, и, во-вторых, планом попредотвращению банкротства кредитной организации", – прокомментировал новые данные по делу "Югры" управляющий партнер юридической фирмы KVADRAT ВасилийПичужкин.Юрист добавил, что увидев отчетностьбанка накануне ввода временной администрации, хотел бы увидеть и план оздоровления кредитной организации, представленный регулятором.Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временноеуправление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затемлишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московский арбитражный суд объявил"Югру" банкротом и назначил конкурсное управление сроком на один год.Представители банка пытаются в суде оспорить законностьдействий регулятора. 24 июля они подали кассационную жалобу в Верховный суд нарешения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации иморатория на удовлетворение требований кредиторов.