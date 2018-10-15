Программисты
из
компании
Cisco
обнаружили
новый
троян
,
способный
красть
персональные
данные
пользователей
операционной
системы
Android.
Об
этом
сообщается
в
блоге
компании
<a href="http://33live.ru/novosti/15-10-2018-obnaruzhen-novyj-opasnyj-dlya-android-virus.html" target="_blank">Обнаружен новый опасный для Android вирус</a> - Программисты
из
компании
Cisco
обнаружили
новый
троян
,
способный
красть
персональные
данные
пользователей
операционной
системы
Android.
Об
этом
сообщается
в
блоге
компании
[url=http://33live.ru/novosti/15-10-2018-obnaruzhen-novyj-opasnyj-dlya-android-virus.html]Обнаружен новый опасный для Android вирус[/url] - Программисты
из
компании
Cisco
обнаружили
новый
троян
,
способный
красть
персональные
данные
пользователей
операционной
системы
Android.
Об
этом
сообщается
в
блоге
компании