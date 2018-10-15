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<a href="http://33live.ru/novosti/15-10-2018-obnaruzhen-novyj-opasnyj-dlya-android-virus.html" target="_blank">Обнаружен новый опасный для Android вирус</a> - Программисты из компании Cisco обнаружили новый троян , способный красть персональные данные пользователей операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге компании