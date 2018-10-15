Актриса проговорилась в соцсети о своем семейном положении. Она решила остаться с супругом, продюсером Арчилом Геловани.

Актриса проговорилась в соцсети о своем семейномположении. Она решила остаться с супругом, продюсером Арчилом Геловани.Поклонники запутались в перипетияхличной жизни знаменитости. Ведь менее двух месяцев назад Оксана сообщила насвоей странице в Instagram о расставании с супругом.Теперь же артисткаогорошила новым заявлением. "Я замужем", – приводит слова Акиньшиной 7days.ru. Некоторые подписчики подумали, чтоОксана успела связать себя брачными узами уже с новым избранником. Но, судя повсему, актрисе удалось сохранить семью.Ходили слухи, чтоконфликт между Акиньшиной и Геловани произошел после того, как звездавозобновила общение с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Поговаривали,что между экс-возлюбленными с новой силой вспыхнул роман после развода Шнуровас Матильдой.О воссоединениирассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в Instagram фотографиии видео со стадиона "Лужники", где проходил концерт "Ленинграда".Актриса танцевала на сцене, а иногда и подпевала Сергею.Как писали Dni.Ru, после выступления, ночью пара отправилась в ресторан. Шнуроввыложил в "сториз" фото поцелуя с Акиньшиной.Напомним, что в семьеОксаны и Арчила подрастают сын Константин и дочка Эмма. Также у артистки естьстарший ребенок от брака с Дмитрием Литвиновым.