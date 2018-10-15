Актриса проговорилась в соцсети о своем семейном
положении. Она решила остаться с супругом, продюсером Арчилом Геловани.
Актриса проговорилась в соцсети о своем семейном
положении. Она решила остаться с супругом, продюсером Арчилом Геловани.
Поклонники запутались в перипетиях
личной жизни знаменитости. Ведь менее двух месяцев назад Оксана сообщила на
своей странице в Instagram о расставании с супругом.
Теперь же артистка
огорошила новым заявлением. "Я замужем", – приводит слова Акиньшиной 7days.ru. Некоторые подписчики подумали, что
Оксана успела связать себя брачными узами уже с новым избранником. Но, судя по
всему, актрисе удалось сохранить семью.
Ходили слухи, что
конфликт между Акиньшиной и Геловани произошел после того, как звезда
возобновила общение с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Поговаривали,
что между экс-возлюбленными с новой силой вспыхнул роман после развода Шнурова
с Матильдой.
О воссоединении
рассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в Instagram фотографии
и видео со стадиона "Лужники", где проходил концерт "Ленинграда".
Актриса танцевала на сцене, а иногда и подпевала Сергею.
Как писали Dni.Ru, после выступления, ночью пара отправилась в ресторан. Шнуров
выложил в "сториз" фото поцелуя с Акиньшиной.
Напомним, что в семье
Оксаны и Арчила подрастают сын Константин и дочка Эмма. Также у артистки есть
старший ребенок от брака с Дмитрием Литвиновым.