Сотрудники полиции изъяли предметы, схожие с карабином модели CZ-531, пистолетом «ТТ», пистолетом «Smith & Wesson» с двумя магазинами; ружьем ТОЗ-342Р и 756 единиц боеприпасов...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного-розыска ОМВД России по району Коньково на улице Академика Волгина был задержан 44-летний житель столицы, подозреваемый в хранении огнестрельного оружия», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе обследования жилища подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли предметы, схожие карабином модели CZ-531, пистолетом «ТТ», пистолетом «Smith & Wesson» с двумя магазинами; ружьем ТОЗ-342Р и боеприпасами к ним в количестве 756 единиц.Исследованием установлено, что предмет, схожий с карабином, изготовлен промышленным способом, является охотничьим карабином модели CZ-531 и относится к нарезному длинноствольному гражданскому огнестрельному оружию, пригодному для стрельбы. Также установлено, что представленные на исследование 20 патронов изготовлены промышленным способом, являются стандартными охотничьими патронами калибра 30-06 и относятся к штатным боеприпасам к нарезному гражданскому оружию указанного калибра. Три патрона из общего числа представленных на исследование пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу в ЭКЦ УВД по ЮЗАО.Отделением дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка тили ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56